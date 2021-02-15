Назван средний размер зарплаты сотрудников «Роснефти»

Средняя заработная плата сотрудника компании «Роснефть» составляет более 80 тысяч рублей. Итоговая выплата зависит от квалификации работника, его участия в разведывательном или перерабатывающем секторе. Об этом на встрече с президентом России заявил глава компании Игорь Сечин.

В ходе разговора Владимир Путин отметил, что зарплаты в госкорпорации всегда вызывают много вопросов. Чтобы было на что ориентироваться, он попросил собеседника назвать средний размер заработной платы.

«Она превышает 80 тысяч [рублей] примерно в месяц. <…> Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая», — привела слова Игоря Сечина пресс-служба Кремля.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что по итогам 2020 года компания зарезервировала 50% от прибыли для выплаты дивидендов. Размер чистой прибыли в прошлом году составил 147 миллиардов рублей. Игорь Сечин заявил, что российская компания стала единственной среди крупнейших нефтедобывающих компаний, кто закончил прошлый год с прибылью.