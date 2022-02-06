Назван средний чек за оплату ЖКУ в России в 2021 году

Россияне в 2021 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг 3405 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По сравнению с данными 2020 года средний чек вырос на 237 рублей. Аналитики связывают увеличение суммы аномально теплой зимой в первые месяцы 2020 года.

«В 2021 году выдалась снежная зима с сильными морозами, поэтому оплата по приборам учета потребления тепла оказалась выше», — объяснили исследователи.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Миронов обратился к правительству РФ с просьбой заморозить тарифы коммунальных услуг на время пандемии коронавируса.

Политик считает, что доходы населения не растут в такой же прогрессии, как и тарифы.

Специалисты сервиса «СберУслуги» назвали несколько действенных способов экономии на ЖКХ. Например, если дома нет счетчиков электроэнергии, их нужно установить.