Назван средний чек россиян в супермаркете

Стало известно, сколько раз в месяц россияне посещают супермаркет. Также назван средний их средний чек.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Русский стандарт». Уточняется, что среднее количество походов супермаркета — 12 раз в месяц. То есть примерно раз в два дня. При этом в январе этого года средний чек — 687 рублей. Это на 16 рублей больше, чем в январе прошлого года.

Также известно, что, по статистике, мужчины посещают супермаркеты чаще — в среднем 13 раз, а женщины — 11. Кроме того, среднее количество покупок у мужчины выше. В январе прошлого года — на 11%, а в этом — на 13%. Также у мужчин выше средний чек: 696 рублей в прошлом году, 708 — в этом. У женщин — 644 рубля и 664 рубля соответственно.

Ранее председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ назвал причины роста цен на мясо и рыбу. Он объяснил, что основная причина — это повышение оптовых цен и снижение рубля. Также эксперт опроверг информацию о том, что розничные цены слишком сильно завышены. Об этом сообщило ИА Nation News.