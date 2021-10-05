Назван способы борьбы с воровством контента в соцсетях

Специалисты рассказали, что делать, если кто-то использует ваши фото или видео для создания фейковых страниц, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров пояснил, что в первую очередь можно написать в поддержку социальной сети. Если они ничего не предпримут, то следует обратиться в Роскомнадзор.

«Вы можете потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и введения запрета на дальнейшее его распространение», — пояснил Бедеров.

Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов добавил, что использовать чьи-то фото и видео можно только с согласия их автора. Иначе это нарушение закона и автор имеет право требовать удаление материалов.

«Если фото гражданина используется неправомерно, то правонарушителя можно привлечь к гражданско-правовой ответственности», — рассказал он.

Эшпулатов отметил, что пострадавший может получить компенсацию. Но она будет небольшой — около пяти-семи тысяч рублей — если автор не является знаменитостью.