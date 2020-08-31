Назван способ защиты банковской карты ребенка от взлома

Заведенную для ребенка банковскую карту можно обезопасить от мошенников, если следовать общим рекомендациям при использовании подобных платежных средств. Дети должны знать, как защитить ее от взлома.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко напомнил в беседе с РИА «Новости», что подобные карты — полноценное банковское платежное средство. Оно защищено такими же механизмами, что и обычные.

«Прежде всего, стоит научить ребенка самого пользоваться картой и объяснить ему основы цифровой безопасности», — заметил специалист.

Детям стоит объяснить, что среди составляющих элементов банковской карты есть ее номер, срок действия, чип и магнитная лента. На ней указаны фамилия и имя держателя, написан CVV-код. Указанные данные нельзя сообщать никому, и ребенок должен об этом знать.

«Данные карты не стоит отправлять или хранить в мессенджерах или постить в социальных сетях», — подчеркнул эксперт. Он подчеркнул, что пин-код от карты детям необходимо запомнить,: в заметках или на бумаге в кошельке такую информацию не хранят.

Ребенку стоит на практике показать, как пользоваться банкоматом, терминалом или функцией бесконтактной оплаты. Рассказать нужно и о правилах онлайн-покупок. Например, о необходимости избегать подозрительных ресурсов и не вводить на них никакие данные, ничего не покупать при входе в интернет через незапароленные точки Wi-Fi.

Сидоренко посоветовал установить суточный лимит на операции по банковской карте. Кроме того, покупки в Сети через принадлежащие детям карты можно заблокировать. Это не позволит ребенку совершить необдуманные траты на игровых порталах, в магазинах приложений и убережет его от мошеннических действий с картой.

Поскольку банковскую карту можно потерять, нелишним будет добавить ее в платежное приложение на смартфон или в смарт-часы или привязать к аккаунтам в Apple или Google или другим сервисам.