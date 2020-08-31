Назван способ защиты банковской карты ребенка от взлома
Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко напомнил в беседе с РИА «Новости», что подобные карты — полноценное банковское платежное средство. Оно защищено такими же механизмами, что и обычные.
«Прежде всего, стоит научить ребенка самого пользоваться картой и объяснить ему основы цифровой безопасности», — заметил специалист.
Детям стоит объяснить, что среди составляющих элементов банковской карты есть ее номер, срок действия, чип и магнитная лента. На ней указаны фамилия и имя держателя, написан CVV-код. Указанные данные нельзя сообщать никому, и ребенок должен об этом знать.
«Данные карты не стоит отправлять или хранить в мессенджерах или постить в социальных сетях», — подчеркнул эксперт. Он подчеркнул, что пин-код от карты детям необходимо запомнить,: в заметках или на бумаге в кошельке такую информацию не хранят.
Ребенку стоит на практике показать, как пользоваться банкоматом, терминалом или функцией бесконтактной оплаты. Рассказать нужно и о правилах онлайн-покупок. Например, о необходимости избегать подозрительных ресурсов и не вводить на них никакие данные, ничего не покупать при входе в интернет через незапароленные точки Wi-Fi.
Сидоренко посоветовал установить суточный лимит на операции по банковской карте. Кроме того, покупки в Сети через принадлежащие детям карты можно заблокировать. Это не позволит ребенку совершить необдуманные траты на игровых порталах, в магазинах приложений и убережет его от мошеннических действий с картой.
Поскольку банковскую карту можно потерять, нелишним будет добавить ее в платежное приложение на смартфон или в смарт-часы или привязать к аккаунтам в Apple или Google или другим сервисам.