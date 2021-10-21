Назван способ защитить свои данные в WhatsАpp

Мессенджер WhatsApp — один из самых популярных в мире, но он не является неуязвимым для мошенников. Life рассказал, как убедиться, что ваши переписки в мессенджере не читают злоумышленники.

Дело в том, что после обновлений в WhatsApp появилась возможность заходить в один аккаунт сразу с нескольких устройств. Это сделано для удобства пользователя, но нередко этим пользуются мошенники. Известны случаи, когда злоумышленники под видом просьбы о звонке просят чужой телефон, после чего сканируют специальный QR-код и получают доступ ко всем перепискам жертвы на своем телефоне.

Чтобы проверить, не используется ли ваш аккаунт с посторонних устройств, нужно зайти в «Настройки» мессенджера и перейти в «Связанные устройства». В этом меню будут отражены все устройства, на которых используется ваш аккаунт.

Чтобы злоумышленники не получили доступ к аккаунту, рекомендуется установить пароль на запуск приложения и не давать телефон посторонним людям.