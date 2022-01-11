Назван способ выбрать профессию после окончания 11 класса

Руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция» Денис Титов дал выпускникам советы по выбору профессий после 11 класса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что в первую очередь следует выбирать то, что самому по душе. Руководствоваться лучше собственными предпочтениями, а не советами других людей. Также стоит изучить самые перспективные и актуальные направления.

Титов посоветовал поделить все профессии на разные направления. И в каждом выделить несколько самых высокооплачиваемых специальностей. Например, лингвистика. Тут можно выделить профессии переводчика, журналиста, методиста, экскурсовода, дипломатического представителя.

В педагогике всегда востребованы учителя и репетиторы. В сфере экономики самые престижные профессии — это бухгалтер, банкир, страховой агент, логист, менеджер по продажам, товаровед.

«Рынок трудоустройства наполнен множеством вакансий. Стоит лишь выбрать направление и провести линию сравнения, а затем определить подходящий вариант», — заключил Титов.