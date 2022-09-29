Назван способ удалить личные данные из интернета | 360°

Общество 29 сентября 2022, 04:08 Поделиться Telegram

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Viber Назван способ удалить личные данные из интернета

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Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская заявила, что для удаления персональных данных следует обращаться в техподдержку компании. Об этом сообщила газета «Известия».

«Он (оператор персональных данных — прим. ред.) обязан рассмотреть запрос и прекратить обработку информации», — пояснила Куровская.

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Она добавила, что если оператор отказывает без причин, можно подать на него в суд. Но есть случаи, когда он имеет право не исполнять это требование, заключила эксперт.

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