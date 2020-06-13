Назван способ спасти умирающего от COVID-19

Патологоанатомы во всем мире отмечают, что легкие умерших от COVID-19 забиты тромбами. Инфицированного человека можно спасти, если подавить гиперактивацию свертываемости крови.

При тяжелых формах COVID-19 развивается гиперкоагуляция, когда система свертываемости крови неадекватно реагирует на ситуацию — она активируется больше, чем нужно.

«Это значит, что можно было бы подавить эту гиперактивацию и тем самым помочь пациентам не попасть на аппарат искусственной вентиляции [легких] и избежать смерти», — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.

Собеседник добавил, что Минздраву России стоит сейчас озаботиться не только обеспечением безопасности, но и вопросом лечения тех, кто уже заболел.

За все время пандемии российские медики выявили 520 129 случаев COVID-19. Выздоровел от болезни 274 641 человек. От последствий заражения коронавирусом умерли 6829 пациентов.

11 июня российские клиники семи регионов получили препарат «Авифавир» для лечения COVID-19. Его создали в России на основе противогриппозного лекарства из Японии «Фавипиравир».