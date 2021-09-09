Назван способ сохранить огурцы свежими до зимы

Если осенью удалось собрать хороший урожай огурцов, встает вопрос, как подольше сохранить их свежими. Утро.ру рассказало о способе, который позволит сохранить огурцы на несколько месяцев.

Прежде всего нужно обратить внимание на то, какие огурцы вы собираете с грядки. Брать нужно крепкие плоды, без повреждений, с плотной темно-зеленой кожурой.

Чтобы подготовить огурцы к хранению, их нужно тщательно помыть, но так, чтобы не повредить кожуру. После этого огурцы нужно обработать раствором — одна столовая ложка уксуса на два литра воды. Раствор обеззаразит плоды. После обработки их необходимо просушить.

Хранить огурцы необходимо в темном помещении с температурой воздуха +8…+10 градусов. Влажность в помещении не должна превышать 95%.

Если есть возможность хранить огурцы в повале, их нужно положить в деревянный ящик, выстеленный пищевой пленкой, и накрыть пленкой сверху. Для хранения в квартире нужно обернуть огурцы в пергаментную бумагу и сложить в коробки со сквозными отверстиями.