Назван способ снизить затраты на отопление на 15%
Модернизация тепловых пунктов в домах 1970–1980 годов постройки и установка циркуляционных насосов может дать снижение на 15%. Об этом сообщила газета «Известия».
Такие действия позволят равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде. Союз потребителей России (СПРФ) уже направил в Минстрой предложение о создании и утверждении типовых проектов модернизации.
Однако затраты, а это порядка 400 тысяч рублей, было предложено возложить на самих жильцов. По мнению экспертов, было бы правильнее устанавливать циркуляционные системы в старом жилом фонде рамках капремонта.
Ранее Минстрой России предложил упростить требования к энергоэффективности многоквартирных зданий. Однако в этом случае, как опасаются эксперты, жители новостроек могут платить за отопление до 30% больше, чем сейчас.