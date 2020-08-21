Назван способ снизить затраты на отопление на 15%

Каждый отопительный сезон в России граждане массово жалуются на дороговизну и низкое качество теплоснабжения в старом жилом фонде. Поэтому траты россиян на тепло предложили сократить. Правда, сделать это могут за счет самих граждан.

Модернизация тепловых пунктов в домах 1970–1980 годов постройки и установка циркуляционных насосов может дать снижение на 15%. Об этом сообщила газета «Известия».

Такие действия позволят равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде. Союз потребителей России (СПРФ) уже направил в Минстрой предложение о создании и утверждении типовых проектов модернизации.

Однако затраты, а это порядка 400 тысяч рублей, было предложено возложить на самих жильцов. По мнению экспертов, было бы правильнее устанавливать циркуляционные системы в старом жилом фонде рамках капремонта.

Ранее Минстрой России предложил упростить требования к энергоэффективности многоквартирных зданий. Однако в этом случае, как опасаются эксперты, жители новостроек могут платить за отопление до 30% больше, чем сейчас.