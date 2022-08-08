Назван способ снизить уровень сахара в крови

Чтобы снизить уровень сахара в крови, перед едой можно пить воду с добавлением уксуса, считают специалисты турецкого издания En Son Haber. Об этом написал сайт Live 24.

«Для того чтобы сделать это и уменьшить скорость превращения крахмала в глюкозу в пищеварительной системе, специалисты рекомендуют перед едой выпивать стакан воды, смешанной со столовой ложкой яблочного уксуса», — говорится в публикации.

Уксусная кислота предотвращает колебания сахара в крови. Однако перед употреблением такого напитка следует в обязательном порядке проконсультироваться с врачом, отметило РИА ФАН.