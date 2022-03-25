Назван способ снизить цены на продукты в России

Перевод сетей продуктовых магазинов в российскую юрисдикцию позволит снизить наценки на товары и даст возможности для развития отечественным производителям. Таким мнением поделился с «360» эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

По его данным, доля производства зарубежных компаний на продуктовом рынке очень высока, в том числе это касается газированных напитков, молочных продуктов. Эксперт предложил ввести «некое квотирование» для иностранных компаний, то есть определить за ними конкретную долю рынка, а остальное закрепить за российскими компаниями.

«Например, в тех же газированных напитках доля Pepsi-Cola, Coca-Cola — больше 70%, но это неправильно. И для молочки есть опасные зоны. Для зарубежных компаний должна быть какая-то квота», — уверен Анфиногенов.

Он пояснил, что значительная часть продаж продуктов питания в России (70%, а для «миллионников» и больше) происходит через сети, которые «являются субъектом европейского права», штаб-квартиры этих сетей находятся в Европе. И эффективность работы каждой сети проверяется не в рублевом, а в валютном пространстве.

«Для сети важно выдерживать задачи, которые ставят учредители в еврозоне, в валютной зоне. Как только происходят колебания рубля, сеть потихоньку поднимает цены, чтобы по итогам года выполнить задачи, которые ставят перед ними акционеры», — рассказал Александр Анфиногенов.

Перевод сетей «в российскую юрисдикцию» позволит российским производителям развиваться, а потребителям — покупать все продукты по нормальным ценам. Повышение цен «создает нервозность», подчеркнул эксперт.