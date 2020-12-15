Назван способ сэкономить на страховке смартфона

По его словам, следует внимательно просмотреть все пункты и отказаться от ненужных. Также, если страховка не нужна вообще, нужно следить, чтоб продавец гаджета ее не навязал. Для этого опять же необходимо внимательно читать все документы перед подписью.

«Сейчас рынок страховок „серый“ и на нем очень много махинаций. Риск быть обманутым достаточно велик», — рассказал Рябинин.