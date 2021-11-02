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    02 ноября 2021, 12:24

    Назван способ распознать ложный звонок из полиции

    Глава профсоюза полиции Пашкин рассказал, как определить телефонных лжеполиццейских

    Полина Гребенщикова

    Участились случаи, когда телефонные мошенники представляются жертвам сотрудниками полиции. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал NEWS.ru, как определить, что под видом полицейских вам звонят мошенники.

    Назван способ распознать ложный звонок из полиции

    В случае такого звонка у «полицейского» надо сразу спрашивать номер отдела и городской телефон, объяснил Пашкин.

    «Сказать, вызывайте повесткой, если вам нужно, и оставьте свой рабочий телефон, только не мобильный, а городской, и какой отдел полиции. После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил», — объяснил он.

    Если собеседник отказывается называть городской номер или заявляет, что его нет — вы очно имеете дело с мошенником. При поступлении такого подозрительного звонка необходимо сразу перезванивать в полицию самостоятельно и уточнять информацию.