Назван способ распознать ложный звонок из полиции

Участились случаи, когда телефонные мошенники представляются жертвам сотрудниками полиции. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал NEWS.ru, как определить, что под видом полицейских вам звонят мошенники.

В случае такого звонка у «полицейского» надо сразу спрашивать номер отдела и городской телефон, объяснил Пашкин.

«Сказать, вызывайте повесткой, если вам нужно, и оставьте свой рабочий телефон, только не мобильный, а городской, и какой отдел полиции. После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил», — объяснил он.

Если собеседник отказывается называть городской номер или заявляет, что его нет — вы очно имеете дело с мошенником. При поступлении такого подозрительного звонка необходимо сразу перезванивать в полицию самостоятельно и уточнять информацию.