Назван способ получить скидку при покупке жилья

При покупке недвижимости нужно помнить, что большинство продавцов, выставляя квартиру на рынок, специально завышают цену, оставляя себе таким образом «запас для торга».

Об этом рассказала управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, размер скидки зависит от того, на какой стадии находится проект — дисконт обычно выше на ранних стадиях. Эксперт отметила, что как правило, застройщики предоставляют дисконты тем покупателям, которые приобретают еще и сопутствующие квартире объекты, например, кладовку или место на парковке. Также клиент может рассчитывать на дисконт, если совершает инвестиционную покупку — от трех лотов и более.

Покупая квартиру в новостройке, нужно обращать внимание на репутацию застройщика. Также с особой внимательностью важно изучить договор на покупку.

Приобретая квартиру на вторичном рынке, важно проверить юридическую чистоту квартиры. Покупателей должны насторожить такие факты, как продажа по доверенности, частая смена собственников и несовершеннолетние собственники.

Москвичка попала на крупный штраф после заключения с иностранцами типового договора купли-продажи недвижимости, составленный нотариусом. Женщина продала свою квартиру в центре города за 12 миллионов рублей гражданам Китая. После официального перехода права собственности женщина переехала. Позже ей пришло письмо из налоговой, в котором сообщалось, что она вместе с дочерью признана виновной в нарушении валютного законодательства. Дело в том, что деньги за квартиру они получили наличными, а по закону подобные сделки с иностранцами должны проходить только в безналичной форме.