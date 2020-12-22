Назван способ получить скидку при покупке жилья
Об этом рассказала управляющий директор риэлтерской компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, размер скидки зависит от того, на какой стадии находится проект — дисконт обычно выше на ранних стадиях. Эксперт отметила, что как правило, застройщики предоставляют дисконты тем покупателям, которые приобретают еще и сопутствующие квартире объекты, например, кладовку или место на парковке. Также клиент может рассчитывать на дисконт, если совершает инвестиционную покупку — от трех лотов и более.
Покупая квартиру в новостройке, нужно обращать внимание на репутацию застройщика. Также с особой внимательностью важно изучить договор на покупку.
Приобретая квартиру на вторичном рынке, важно проверить юридическую чистоту квартиры. Покупателей должны насторожить такие факты, как продажа по доверенности, частая смена собственников и несовершеннолетние собственники.
Москвичка попала на крупный штраф после заключения с иностранцами типового договора купли-продажи недвижимости, составленный нотариусом. Женщина продала свою квартиру в центре города за 12 миллионов рублей гражданам Китая. После официального перехода права собственности женщина переехала. Позже ей пришло письмо из налоговой, в котором сообщалось, что она вместе с дочерью признана виновной в нарушении валютного законодательства. Дело в том, что деньги за квартиру они получили наличными, а по закону подобные сделки с иностранцами должны проходить только в безналичной форме.