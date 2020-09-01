Назван способ получить пособие на ребенка два раза

Родители могут получить пособие на ребенка два раза. Это касается семей с ребенком, которому исполнилось три года в период с 1 апреля по 30 сентября нынешнего года.

Обратившись за пособием представители малыша получают по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Помимо прочего, полагается единовременная выплата в 10 тысяч рублей, а также дополнительная в пять тысяч рублей, информирует «ФедералПресс».

Заявление предлагается подать на сайте Госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда. Для получения двойного пособия родителям нужно обратиться не раньше месяца, в котором ребенку исполнилось три года.