17 августа 2023, 15:37
Назван способ обеспечить связь отдаленным регионам России
Чернышенко: связь в отдаленных регионах России обеспечат низкоорбитальные спутники
Низкоорбитальная спутниковая группировка поможет развитию дешевой связи в отдаленных регионах России. Об этом в эфире Первого канала сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, этот способ поможет обеспечить связью регионы и территории, куда прокладывать оптоволоконную сеть невыгодно.
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«Для устранения цифрового неравенства это действенный инструмент. У нас огромная страна, есть места, куда оптику тянуть экономически нецелесообразно. Обеспечить связь в удаленных местах поможет низкоорбитальная спутниковая группировка, которую делает „Бюро 1440“», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что качественная связь важна для судовождения и развития беспилотных систем в сельском хозяйстве.
К 2035 году в России появится сотово-спутниковая связь, которая позволит связаться с экстренными службами в тех местах, где мобильная сеть недоступна.
Космические спутники
Россия
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