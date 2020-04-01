Назван способ не поправиться в самоизоляции

Тренер Рейчел Эттард (Rachael Attard) из Сиднея рассказала о причинах повышенного аппетита. Она поделилась простыми способами, как его обуздать во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Повышенный аппетит объясняется недостаточным потреблением клетчатки и низким уровнем лептина в организме (гормон, регулирующий энергетический обмен, снижение концентрации которого ведет к ожирению — прим. ред.)», — приводит слова тренера Daily Mail.

Чтобы восполнить уровень клетчатки, Эттард посоветовала добавить в рацион яблоки и груши, семена чиа, хлеб из цельнозерновой муки, овсяные хлопья, бобы, авокадо и брокколи. Она напомнила, что минимальное количество потребляемой в день клетчатки должно составлять 22 грамма.

Для повышения лептина тренер рекомендует побольше употреблять протеина, исключить сахар и переработанные углеводы. Помимо этого, нужно попытаться снизить стресс и спать не менее восьми часов в сутки.

Эттард отметила, что не стоит забывать о пребиотиках (неперевариваемые пищевые волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике — прим. ред.). К таким продуктам относятся йогурт, квашеная капуста, чечевица, чеснок, персики, арбуз, свекла и артишоки.

«Ешьте редко, но много, и избегайте перекусов в течение дня. Длительные перерывы между приемами пищи позволяют организму вырабатывать лептин и снизить уровень инсулина», — подытожила Эттард.

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