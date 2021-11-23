Назван способ навсегда избавиться от звонков мошенников

Телефонные мошенники могут быть очень настырны, а их звонки могут отвлекать от работы или других дел, при этом простая блокировка номера не всегда работает. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал Ura.ru, как навсегда избавиться от навязчивых звонков.

«Эффективный способ избавиться от телефонных мошенников — это завести новую сим-карту, поскольку ваш номер телефона, мой в том числе, уже содержится в базе данных, которая передается среди мошенников», — сказал эксперт.

Иногда приходится идти на такие радикальные меры, поскольку блокировка номера не всегда работает.

«Мошенники, зачастую, используют IP-телефонию, поэтому вы заблокируете один определенный номер телефона, который будет подвязан под IP-телефонию, это не значит, что с другого номера телефона те же люди вам не позвонят. Они приобретут новый телефон в IP-телефонии и смогут снова дозвониться», — пояснил Вакулин.

Однако прежде можно попробовать установить одно из специальных приложений, блокирующих подозрительные звонки.