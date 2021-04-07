Назван способ мытья окон без разводов
Стало известно, как вымыть окна, чтобы не осталось разводов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Для начала нужно приготовить раствор из воды, крахмала, синьки, аммиака или нашатырного спирта, уксуса. В двух литрах теплой воды растворите столовую ложку крахмала. Добавьте чайную ложку синьки и две столовых — уксуса. Все нужно тщательно перемешать. Полученное средство удобнее всего залить во флакон с пульверизатором.
На окна и зеркала нужно обильно нанести этот раствор, а потом тщательного его вытереть. Лучше использовать тряпку из микрофибры. По данным издания, такое средство не оставит никаких разводов.
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