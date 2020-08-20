Назван способ, как вычислить мошенников по номеру телефона

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — заявил Куканов.

Эксперт добавил, что есть специальные приложения, которые помогут определить, кому принадлежит номер. База этих программ пополняется за счет пользователей, которые делятся своими подозрениями о том или ином номере. Эти же приложения помогут избавиться от назойливых предложений пройти соцопрос или взять кредит в банке.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что в качестве защиты от телефонных мошенников могут помочь встроенные в смартфоны блокираторы номеров или обратиться за помощью к сотовым операторам.