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    20 августа 2020, 07:45

    Назван способ, как вычислить мошенников по номеру телефона

    Андрей Иванов

    Иногда телефонных мошенников можно вычислить еще до разговора. Не стоит отвечать на звонки с номеров, которые начинаются с 8-809. Это маркер номера платных услуг. Также лучше игнорировать звонки с коротких городских номеров, которые начинаются не с +7. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
    Назван способ, как вычислить мошенников по номеру телефона

    «Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — заявил Куканов.

    Эксперт добавил, что есть специальные приложения, которые помогут определить, кому принадлежит номер. База этих программ пополняется за счет пользователей, которые делятся своими подозрениями о том или ином номере. Эти же приложения помогут избавиться от назойливых предложений пройти соцопрос или взять кредит в банке.

    Ранее эксперты Роскачества рассказали, что в качестве защиты от телефонных мошенников могут помочь встроенные в смартфоны блокираторы номеров или обратиться за помощью к сотовым операторам.

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