Назван способ извлечения пользы из чувства зависти

Люди способны извлечь пользу из чувства зависти к другому человеку, если осознают, что у них также есть возможность иметь объект зависти. Об этом «Мосленте» рассказала психолог Наталия Губарева.

По ее словам, чувство зависти является хорошим индикатором желаний человека.

«Мы замечаем лишь то, что мы сами реально можем получить или сделать, то, что нам доступно. Тому, что лежит за пределами возможностей, люди не завидуют», — сказала она.

Губарева подчеркнула, что правильное распознавание чувства зависти и умение читать собственные эмоции только поможет человеку.

«Нужно лишь позволить себе это иметь и направить свои усилия на достижение цели», — заключила психолог.

Ранее психолог Алиса Метелина рассказала, что женщины одеваются в определенный тип одежды с целью донести нужный посыл до окружающих о своем состоянии.