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    01 февраля 2022, 22:18

    Назван способ избавления от интернет-зависимости

    Психолог Волошина рассказала, как избавиться от интернет-зависимости

    Дарья Морозова

    Психолог Анастасия Волошина дала советы по избавлению от интернет-зависимости. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Назван способ избавления от интернет-зависимости

    Она посоветовала отвлекаться от интернета при помощи физических упражнений: ходить в зал, на тренировки. Также Волошина считает, что пойдет на пользу посещение различных мероприятий, которые подарят новые эмоции.

    «Также стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия, походы в кино, театр, выставки и музеи», — рассказала она.