Назван способ избавления от интернет-зависимости

Психолог Анастасия Волошина дала советы по избавлению от интернет-зависимости. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она посоветовала отвлекаться от интернета при помощи физических упражнений: ходить в зал, на тренировки. Также Волошина считает, что пойдет на пользу посещение различных мероприятий, которые подарят новые эмоции.

«Также стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия, походы в кино, театр, выставки и музеи», — рассказала она.