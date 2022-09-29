Назван способ эффективно работать удаленно | 360°

Все новости

Культура

29 сентября 2022, 05:08

Умер один из исполнителей песни Gangsta’s Paradise — СМИ

Здоровье

29 сентября 2022, 05:04

Российские ученые научились находить скрытые последствия ковида

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:25

Россия напомнила о готовности защищать Крым и освобожденные территории

Мир

29 сентября 2022, 04:24

Названы риски из-за ЧП с трубами «Северного потока»

Спецоперация

29 сентября 2022, 04:23

Мирошник назвал сроки вхождения в состав России

Мир

29 сентября 2022, 03:38

Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко

Мир

29 сентября 2022, 03:37

Экс-жена британца обрадовалась его расставанию с украинской беженкой

Технологии

29 сентября 2022, 03:37

Стиральную машину для использования в космосе создадут в России

Мир

29 сентября 2022, 03:15

Украина уже перестала существовать как проект США — Стремоусов

Общество

29 сентября 2022, 04:12

Назван способ эффективно работать удаленно

Читать 360tv в

Чтобы работать удаленно эффективно, не откладывая работу на потом, важнее всего ставить себе жесткие временные рамки. К такому выводу пришли ученые из университетов Италии и некоторых других европейских стран в совместном исследовании. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на «Нескучные технологии».

Реклама

Ученые провели анкетирование людей, имеющих большой опыт удаленной работы. Целью исследования было сравнение двух подходов при работе из дома: организации рабочего места и установки временных рамок. Исследователи заключили, что не столь важно, насколько хорошо организовано домашнее рабочее место. Гораздо важнее ставить себе четкий план на день, выделяя определенное количество часов на работу и минут на перерывы.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама