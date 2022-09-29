Назван способ эффективно работать удаленно | 360°

Общество 29 сентября 2022, 04:12 Поделиться Telegram

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Viber Назван способ эффективно работать удаленно

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Чтобы работать удаленно эффективно, не откладывая работу на потом, важнее всего ставить себе жесткие временные рамки. К такому выводу пришли ученые из университетов Италии и некоторых других европейских стран в совместном исследовании. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на «Нескучные технологии».

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Ученые провели анкетирование людей, имеющих большой опыт удаленной работы. Целью исследования было сравнение двух подходов при работе из дома: организации рабочего места и установки временных рамок. Исследователи заключили, что не столь важно, насколько хорошо организовано домашнее рабочее место. Гораздо важнее ставить себе четкий план на день, выделяя определенное количество часов на работу и минут на перерывы.

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