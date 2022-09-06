Назван способ борьбы с прокрастинацией | 360°

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Назван способ борьбы с прокрастинацией

Психиатр Толоконин: прокрастинация связана с тревожностью и депрессией

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Психиатр Артем Толоконин рассказал, что прокрастинация — это нездоровое состояние. У таких людей обычно повышена тревожность и есть признаки депрессии, сообщил сайт kp.ru.

Врач пояснил, что прокрастинирующие люди не могут заставить себя сделать важные дела и постоянно нервничают из-за этого. Обычно это связано с тем, что они боятся трудностей и неудач.

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Толокоников дал несколько советов, которые помогут справиться с таким состоянием. Во-первых, нужно ограничить время, которое вы проводите в соцсетях. Также следует выключить уведомления на телефоне, чтобы ни на что не отвлекаться.

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Еще необходимо составить список дел, начиная с самых важных. После этого следует начать выполнять эти задачи в том же порядке. В первую очередь — самые неотложные, а потом и остальные. Сложные дела лучше поделить на части. Например, уделять им по часу в день.

Кроме того, можно вознаградить себя за успешно выполненную задачу. Например, вкусным пирожным или чем-то еще, что вызывает положительные эмоции, заключил врач.

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