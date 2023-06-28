Общество 28 июня 2023, 08:57 Назван самый востребованный российский город для командировок «Работа.ру»: Калининград стал самым востребованным у россиян городом для командировок Телеканал «360»

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Самым востребованным у россиян городом для командировок оказался Калининград. Согласно опросу аналитиков сервиса по поиску работы «Работа.ру», в этот город хотели бы отправиться 57% жителей — кстати, этот показатель вырос на 6% за год. С результатами исследования ознакомился ТАСС.

Тройка городов-лидеров за год не изменилась: в ней остались Санкт-Петербург и Владивосток. В пятерку вошли Москва и Сочи. На топ-5 пришлось 46% голосов респондентов. В десятке также оказались Казань (35%), Екатеринбург (28%), Нижний Новгород (26%). Волгоград и Краснодар (по 25%). А 22% признались, что с радостью обошлись бы вовсе без командировок.

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В опросе участвовали более 3,8 тысячи совершеннолетних россиян. Респондентов выбирали из всех регионов России. Опрос показал, что около 55% жителей хотя бы раз бывали в командировках. Из них большинство (41%) ездили по городам родной страны, 12% катались и за рубеж, а 2% были только в зарубежных поездках.