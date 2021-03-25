Назван самый трудный возраст для поиска работы в России

Сложнее всего в поисках работы приходится россиянам в возрасте от 54 до 56 лет. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщил RT.

Россияне в возрасте 54–56 лет оценивают трудности при поиске работы на 8,7 балла по десятибалльной шкале. Среди главных причин, по которым им сложно трудоустроиться, названы возрастные предрассудки некоторых работодателей и высокие требования соискателя. Интересно, что у респондентов всего на два-три года старше возникает меньше сложностей — они оценили их на 8,1 балла.

Легче всего при поиске работы приходится россиянам в возрасте 30–35 лет. Оценка сложности составила 5,1 балла. А вот у более молодых людей из-за отсутствия опыта проблемы возникают чаще: среди респондентов в возрасте 18–20 лет средняя оценка уже составила 6,1 балла.

В России ранее провели опрос на тему перехода к четырехдневной рабочей неделе. Только 30% опрошенных поддержали такую идею. Вместе с тем количество россиян, которые хотят работать удаленно, с начала года выросло почти в шесть раз.