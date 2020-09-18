Назван самый «смертоносный» возраст россиян

Средняя продолжительность жизни в России — около 73 лет.

Самый «смертоносный» период для российских мужчин — 65–69 лет. В этом возрасте в 2019 году умерли 123,7 тысячи представителей мужского пола. Еще один неблагоприятный возраст составляет 60–64 года (119 тысяч человек). При этом еще часто мужчины уходят из жизни в возрасте 80–84 лет (95,6 тысячи), 70–74 лет (94 тысячи) и 55–59 лет (88,5 тысячи).

В то же время больше всего женщин в РФ умирают в 80–84 года (185 тысяч) и 75–79 лет (105,6 тысячи). Помимо этого, немного меньше уходят из жизни в 70–74 года (79 тысяч), 65–69 лет (77 тысяч) и 60–64 года (57,3 тысячи).

Более высокая продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами объясняется природой. Причем данная тенденция наблюдается и у человекообразных обезьян. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В России разница между продолжительностью жизни обоих полов составляет 10 лет, а в развитых государствах — около пяти.

В основном причины кроются в том, что мужчины чаще употребляют наркотики и алкоголь, курят, испытывают больший стресс и менее осторожно ведут себя на дорогах.