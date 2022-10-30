Назван самый просто способ ощутить чувство счастья | 360°

Общество 30 октября 2022, 00:20 Назван самый просто способ ощутить чувство счастья Психолог Шахов рассказал об упражнении для ощущения чувства счастья РИА "Новости"

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Наполненная заботами жизнь современного человека редко дарит минуты счастья. Но существует специальное упражнение, которое поможет прочувствовать это состояние и даже его удержать. Об этом в беседе с сайтом «Дни.ру» поделился психолог Александр Шахов.

По словам специалиста, простота методики заключается в том, что упражнение занимает всего одну минуту. Но при этом важно верить в успех того, что делаешь, иначе ничего не выйдет.

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Сначала нужно закрыть глаза и за 10 секунд сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха. Перед тем, как снова открыть глаза нужно подумать о трех окружающих вещах, которые приносят вам удовольствие. Как только определитесь — нужно сразу посмотреть на эти вещи.

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«Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга», — привел примеры Шахов.

Он пояснил, что смысл упражнения заключается в том, чтобы человек понял, что счастье заключается в окружающем его мире.