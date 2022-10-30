Назван самый просто способ ощутить чувство счастья | 360°

30 октября 2022, 00:20
Назван самый просто способ ощутить чувство счастья
Психолог Шахов рассказал об упражнении для ощущения чувства счастья
Наполненная заботами жизнь современного человека редко дарит минуты счастья. Но существует специальное упражнение, которое поможет прочувствовать это состояние и даже его удержать. Об этом в беседе с сайтом «Дни.ру» поделился психолог Александр Шахов.
По словам специалиста, простота методики заключается в том, что упражнение занимает всего одну минуту. Но при этом важно верить в успех того, что делаешь, иначе ничего не выйдет.
Реклама
Сначала нужно закрыть глаза и за 10 секунд сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха. Перед тем, как снова открыть глаза нужно подумать о трех окружающих вещах, которые приносят вам удовольствие. Как только определитесь — нужно сразу посмотреть на эти вещи.
Реклама
«Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга», — привел примеры Шахов.
Он пояснил, что смысл упражнения заключается в том, чтобы человек понял, что счастье заключается в окружающем его мире.
Реклама
Реклама