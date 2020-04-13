Назван самый популярный в начале года бренд смартфонов в России. Это не Samsung или Apple

За первые три месяца 2020 года россияне чаще всего покупали смартфоны Honor. Дальше идут гаджеты брендов Samsung и Xiaomi.

«Лидером рынка стал бренд Honor, который занял 26% рынка в штуках. Лидерство Honor объяснимо тем, что бренд имеет самый широкий модельный ряд в бюджетном сегменте, который пользуется высоким спросом у потребителей», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ретейлера электроники «Связной».

Собеседник добавил, что больше всего денег сограждане тратят на смартфоны фирмы Apple. Смартфоны, компьютеры и ноутбуки стали самыми продаваемыми устройствами в марте, когда во многих регионах ввели режим самоизоляции. За первый квартал 2020 года в России продали почти 7,6 миллиона смартфонов. Это на 13% больше, чем в прошлом году. В «Связном» подчеркнули, что если ограничения продлят, то продажи только продолжат расти.

Режим самоизоляции ввели в большинстве регионов России в связи с пандемией коронавируса. Людям запретили без особой нужды выходить на улицу. Президент России Владимир Путин объявил весть апрель нерабочим.В РФ коронавирусом заразились уже 18 328 человек. Число инфицированных пока увеличивается каждый день.