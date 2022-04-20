Назван самый популярный у россиянок цвет маникюра

Директор по продукту и обучению сети салонов красоты Варвара Котова рассказала, что чаще всего россиянки предпочитают делать маникюр в красных оттенках. Об этом написала «Газета.ru».

«При этом клиенты выбирают не только однотонное покрытие красным цветом, но и экспериментируют. Очень актуальны разнообразные виды френча — классический, когда красным цветом красят линию улыбки, и лунный френч, когда красным покрывают все ногтевое ложе», — сообщила она.

Помимо красного, популярностью пользуются розовые и нюдовые цвета. Также в этом году стал популярным синий цвет.

«Синий раскрылся в самых разных тонах — от светлого сине-голубого до насыщенного цвета морской волны. Синие оттенки хорошо подходят под самые разные типажи внешности и тон кожи, но в России они никогда не были настолько популярны, как этой весной», — объяснила эксперт.

В летнее время россиянки чаще всего выбирают серые и нюдовые оттенки, заключила Котова.