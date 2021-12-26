Назван самый популярный сайт в 2021 году

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым популярным сайтом в мире в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные компании CloudFlare.

На втором месте по посещаемости оказалась поисковая система Google, тройку замкнул Facebook.

В пятерке оказались официальные сайты Microsoft и Apple, шестой стала система электронной коммерции Amazon, седьмое место у стримингового сервиса Netflix.

На восьмой позиции осталась платформа YouTube, девятая — у Twitter, топ-10 закрыл сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp.

Отмечается, что в 2020 году TikTok был лишь на седьмом месте, тогда как лидерство удерживал Google.

Ранее стало известно, что создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров оказался наиболее разбогатевшим в 2021 году россиянином по версии Forbes.