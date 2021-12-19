В преддверии новогодних праздников россияне чаще всего покупают в супермаркетах винные напитки. Спрос на них увеличился в 4,5 раза. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Ntech, результаты их исследования приведены в материале kp.ru.

Эксперты изучили данные о покупках, сделанных россиянами в супермаркетах «Ашан», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Окей» и «Магнит» перед Новым годом. Выяснилось, что при покупке алкоголя лидируют так называемые винные напитки. Спрос на них увеличился на рекордные 352,8%, или в 4,5 раза. На втором месте идет игристое вино, демонстрирующее рост спроса на 279,6%, чуть отстает от него шампанское, чьи продажи увеличились на 269,2%.

Кроме того, россияне активно раскупают абсент, вермут, арманьяк и коньяк. Меньше всего потребителей интересует водка. Годом ранее данные продаж за ноябрь–декабрь показали рост спроса на 15%. По данным аналитиков, в 2021 году тенденция сохранится.

При этом наибольший рост цен сопровождает ликеры (+15,3%), джин (+13,2%) и виски (+11,9%). По мнению аналитиков, рост цен на крепкий алкоголь связан с тем, что его активно покупают в качестве подарков, а также как основной напиток для новогоднего стола.

Ранее Главный педиатр Подмосковья призвала не делать алкоголь основой новогоднего стола и не ассоциировать у детей праздник только со спиртным.