Назван самый популярный фрукт у москвичей и петербуржцев

До этого популярнее всего был банан, но в июле он оказался на третьем месте. На второй позиции по популярности оказалась черешня.

«В июле лидером продаж в категории „фрукты“ в Москве и Санкт-Петербурге впервые стало авокадо», — рассказали в пресс-службе.

Также известно, что москвичи покупают фрукты на 3% больше, чем петербуржцы.