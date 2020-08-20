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    20 августа 2020, 16:32

    Назван самый популярный фрукт у москвичей и петербуржцев

    Дарья Морозова

    Стало известно, что в июле жители Москвы и Санкт-Петербурга из всех фруктов чаще всего покупали авокадо. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки продуктов «Самокат».

    До этого популярнее всего был банан, но в июле он оказался на третьем месте. На второй позиции по популярности оказалась черешня.

    «В июле лидером продаж в категории „фрукты“ в Москве и Санкт-Петербурге впервые стало авокадо», — рассказали в пресс-службе.

    Также известно, что москвичи покупают фрукты на 3% больше, чем петербуржцы.

    Новости SMI.FM