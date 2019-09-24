Назван самый популярный алкоголь в чеках россиян в сентябре

Россияне в сентябре из всех алкогольных напитков предпочитали пить пиво. Такой вывод сделали после анализа фискальных данных с касс.

По информации RT, в сентябре 2019 года россияне чаще всего покупали пиво, вино, водку коньяк и сидр. Причем последний в условный топ-5 вошел впервые, потеснив шампанское.

Из безалкогольных напитков российские покупатели пробивали чаще всего воду. Кроме того, популярностью в сентябре пользовались сок, квас, минеральная вода и энергетики. За год самые популярные безалкогольные напитки не изменились.

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Рейтинг составлялся на основе фискальных данных с касс, учтенных в платформе «Такском». Всего проанализировали более 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее стало известно, что крепкий алкоголь в принципе исчез из списков самых популярных товаров в магазинах. Теперь лидерство принадлежит молочной продукции, хлебу и безалкогольным напиткам. Эксперты считают, что на это повлияли ограничительные меры со стороны государства и рост цен.