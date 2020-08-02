Назван самый покупаемый товар в супермаркетах

Самый ходовой товар в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» — это сахар. На втором месте бананы, на третьем — картофель.

При этом в некоторых регионах в тройку лидеров попали другие продукты, сообщает РБК на данные исследования аналитического подразделения «ЧекСкан Research». Так, например, жители северо-западных регионов чаще всего приобретали хлеб, а на Северном Кавказе популярностью пользуется майонез.

«Наше исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно. Можно даже сказать, что их ситуация в условиях текущего кризисного состояния экономики чуть лучше, чем у других участников бизнеса», — рассказал основатель проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

Компания провела анализ 2,5 миллиона чеков «Пятерочки» и «Магнита». Популярнее сахара, хлеба и майонеза стали только пластиковые пакеты.

Средний чек покупок в июле был около 500 рублей. Максимального значения за полгода он достиг в апреле: 550 рублей — в «Пятерочке» и 575 рублей — в «Магните».

Ранее появилась информация, что «Пятерочка» откроет супермаркеты без кассиров. Один такой магазин уже работает в тестовом режиме, но только для сотрудников компании.