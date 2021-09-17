Назван самый грязный предмет в ванной комнате

Специалисты провели исследование и выяснили, что самый грязный предмет в ванной комнате не сиденье унитаза, а радиаторы и полотенцесушители. В радиаторах содержится самый высокий уровень микробов.

Специалист по электрическому отоплению протестировал пять предметов в ванной комнате, чтобы определить уровень бактерий в них. Об этом сообщило издание Daily Express.

Сиденье унитаза, насадка для душа, краны для раковины, отверстие для пробки раковины и полотенцесушитель или радиатор были проверены на наличие патогенных бактерий. Исследование показало, что радиаторы загрязнены больше всего. Самым чистом местом оказалось сиденье унитаза.

Основатель FastKlean Антоанета Цочева заявила, что не удивлена результатами. Она рассказала, что помимо пыли, грязи и плесени, на радиаторах содержатся много микробов и бактерий.