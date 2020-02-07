Назван самый ароматный кофе на российских прилавках
Исследование провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.
Тестирование прошла продукция пяти марок: Jardin, «Жокей», Bushido, «Московская кофейня на паяхъ», Today, Egoiste и Movenpick.
Цвет почти всех взятых образцов коричневый или темно-коричневый, но у кофе Today специалисты сочли его слишком темным. Помол у кофе оказался равномерным, без комочков и крупных вкраплений.
Аромат «Московской кофейни на паяхЪ» вызвал у экспертов неприятные ощущения. Его охарактеризовали как «сухую пыль и дерево». Для арабики подобное сочетание нехарактерно.
Выраженной горечью и горелым послевкусием обладает кофе «Жокей», у Movenpick — повышенная кислотность. Приятным в ходе теста признали Egoiste со сливочным привкусом и нотками сухофруктов и молочного шоколада. Понравились дегустаторам Jardin и Bushido. Первый действительно похож по своему вкусу на кофе из Эфиопии, как и указано на этикетке.
В «Росконтроле» заметили, что натуральный жареный кофе должен содержать в пересчете на сухое вещество не менее 0,7% кофеина. Так прописано в ГОСТе. В образце Jardin его всего 0,25% — меньше всего, поэтому кофе отправили в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендовали к покупке.