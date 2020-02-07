Назван самый ароматный кофе на российских прилавках

В кофе больше всего ценят вкус и аромат. Иногда даже запаха этого напитка достаточно, чтобы взбодриться. Специалисты выяснили, какой молотый кофе на российских прилавках самый лучший.

Исследование провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.

Тестирование прошла продукция пяти марок: Jardin, «Жокей», Bushido, «Московская кофейня на паяхъ», Today, Egoiste и Movenpick.

Цвет почти всех взятых образцов коричневый или темно-коричневый, но у кофе Today специалисты сочли его слишком темным. Помол у кофе оказался равномерным, без комочков и крупных вкраплений.

Аромат «Московской кофейни на паяхЪ» вызвал у экспертов неприятные ощущения. Его охарактеризовали как «сухую пыль и дерево». Для арабики подобное сочетание нехарактерно.

Выраженной горечью и горелым послевкусием обладает кофе «Жокей», у Movenpick — повышенная кислотность. Приятным в ходе теста признали Egoiste со сливочным привкусом и нотками сухофруктов и молочного шоколада. Понравились дегустаторам Jardin и Bushido. Первый действительно похож по своему вкусу на кофе из Эфиопии, как и указано на этикетке.

В «Росконтроле» заметили, что натуральный жареный кофе должен содержать в пересчете на сухое вещество не менее 0,7% кофеина. Так прописано в ГОСТе. В образце Jardin его всего 0,25% — меньше всего, поэтому кофе отправили в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендовали к покупке.