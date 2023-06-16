Общество 16 июня 2023, 14:01 Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы Министр труда Котяков: самый высокий в РФ уровень безработицы отмечается в Ингушетии Freepik

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Самый высокий уровень безработицы на территории России отмечается в Ингушетии — около 27%. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%. Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», — процитировал его ТАСС.

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Министр анонсировал выработку дополнительных решений для развития рынка труда на таких территориях. Предстоят релокация кадров из субъектов и организация новых рабочих мест.

В случае с Ингушетией работы будет много: кроме того чтобы создавать новые производства и рабочие места, необходимо решить проблему теневой занятости. Помимо прочего, придется «работать по линии легализации доходов», уточнил Котяков. Инструменты государственной политики нужно будет сформировать так, чтобы они стимулировали жителей к официальному трудоустройству.