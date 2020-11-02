Назван российский город с самым дешевым домашним интернетом

Аналитики рассчитали среднюю стоимость на тариф с максимальной скоростью 100 мегабит в секунду в разных городах нашей страны. Самые низкие цены оказались в Красноярске — менее 300 рублей. Также дешево обходится интернет жителям Иркутска, Волгограда и Воронежа. В этих регионах стоимость как правило не превышает 350 рулей.

Самые дорогие тарифы во Владивостоке. В среднем местные пользователи платят по 650 рублей. Также высокие цены были зафиксированы в Новосибирске и Екатеринбурге — тоже более 600 рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали, что можно купить на 1000 рублей в супермаркетах разных ценовых категорий. В одном из эконом-магазинов была сделана закупка примерно на 920 рублей. В корзине оказались макароны, тушенка, подсолнечное масло, пельмени, колбаса, свинина, мясной фарш, лук, мыло, туалетная бумага, сырный продукт, консервы, конфеты и чай.