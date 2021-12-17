Назван рецепт вкусного свекольника

«Московские ярмарки» рассказали рецепт вкусного свекольника. Об этом сообщил Daily Storm.

Для этого понадобится пучок зеленого лука и пучок укропа, немного соли, крупная свекла, крупная картофелина, два огурца. Свеклу следует запечь, картофель сварить, с огурцов снять кожуру. Потом все ингредиенты перетираются на терке, перемешиваются и заливаются литром кефира.

К супу можно подать вареное яйцо и хлеб.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что классический салат оливье можно легко заменить на низкокалорийный и не менее вкусный.

Приготовить такой салат под силу любой хозяйке. Самое главное, использовать низкокалорийный майонез и заменить колбасу на куриную грудку.

«Мы заменяем колбасу в любом случае. Если совсем в кошельке пусто, то куриной грудкой, а если не очень пусто — грудкой индейки или перепелками. Мы добавляем обязательно раковые шейки. Вместо куриных яиц мы добавляем перепелиные», — сообщила диетолог.

Для приготовления домашнего майонеза понадобятся взбитые желтки, одно яйцо, горчица и немного растительного масла. Храниться такой соус может в холодильнике около недели. Им можно заправлять не только оливье, но и другие новогодние салаты.