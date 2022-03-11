Назван рецепт конфет «Коровка»

Стал известен рецепт конфет «Коровка». Для них не нужно никаких сложных ингредиентов. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Для приготовления понадобится стакан молока 6%, 1,5 стакана сахара, три столовые ложки меда, 25 граммов сливочного масла, половина чайной ложки лимонной кислоты.

Молоко следует вскипятить, добавить туда масло и сахар и на медленном огне мешать до получения однородной массы. После этого нужно добавить в кастрюлю мед и лимонную кислоту. Смесь поварить еще около 30 минут, пока она не потемнеет и не загустеет. После этого ее остается разлить по формочкам и поставить в холодильник до окончательного загустения.

Ранее диетолог Алекс Плато рассказал, как перестать есть сладости после приемов пищи. Он считает, что это просто привычка, от которой можно избавиться. По словам специалиста, перед тем, как сесть за стол, необходимо сделать три медленных глубоких вдоха и выдоха, начать думать о приеме пищи и вникать в ее вкус. После такого каждодневного ритуала тяга к сладкому станет гораздо меньше.