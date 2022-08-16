Назван рецепт холодного супа по-дагестански

Холодный суп по-дагестански хорош в жаркую погоду, когда не хочется горячие блюда. Чтобы его приготовить, нужно 200 миллилитров простокваши, 150 грамм вареной баранины, одно вареное яйцо, один огурец, две столовые ложки сметаны, пучок укропа, зеленый лук, 150 миллилитров воды и специи по вкусу, сообщил сайт utro.ru.

Мясо следует охладить и нарезать. Затем нарезать огурец, яйцо и зелень. Простоквашу нужно смешать с водой и добавить все остальные ингредиенты.

Осталось перемешать блюдо, добавить любимые специи и, по желанию сметана. После этого суп можно подавать на стол.