Назван регион, в котором молодежь совсем не стремится в вузы

Среди российских регионов меньше всего выпускников, поступающих в вузы, в Ямало-Ненецком автономном округе. На Ямале лишь 1% молодежи являются студентами, выяснили в НИУ ВШЭ.

Исследователи подсчитали соотношение числа студентов к группе молодежи 17–25 лет. В среднем по стране охват высшим образованием среди молодых людей составил 27%, сообщил РБК.

Лидерами по числу студентов стали Санкт-Петербург, Томская область и Москва. Там доступ к высшему образованию имеют более половины молодых.

Среди отстающих по доступности высшего образования — Камчатский край, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономия и Кабардино-Балкария. Охват молодежи высшим образованием здесь не превышает 20%. При этом стоимость получения вузовского диплома высока, а предложение качественного высшего образования отсутствует, отмечают исследователи.

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области. Это один из самых маленьких субъектов России с населением менее 550 тысяч человек.