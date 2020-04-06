Назван регион с самыми высокими тратами на еду

При этом в 2004 году доля расходов на еду в среднем по России составляла 42,9%, то в 2018 году она опустилась до 33,1%. За этот период число регионов, в которых расходы на питание превышают 40% общих расходов, уменьшилось с 72 до десяти.

На еду больше всего тратят жители Ингушетии (59%), Дагестана (55%), Чукотского автономного округа (48%). В десятку регионов с самым дорогим продовольствием также вошли Смоленская область (48%), Кабардино-Балкария (45%), Рязанская область, Мордовия, Тюменская, Саратовская и Тульская области.

Как ни странно, меньше всего тратят на продукты в Ханты-Мансийском автономном округе, Москве и Московской области (менее четверти доходов). При этом многие эксперты уверены, что пандемия COVID-2019 может спровоцировать дальнейшее увеличение этой доли в статьях расходов россиян.

Ранее эксперты посчитали, сколько в каких странах люди тратят на еду.