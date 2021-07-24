Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Самый высокий уровень заболеваемости ковидом с расчетом на 100 тысяч человек в прошлом году был в Ямало-Ненецком автономном округе, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава России.

«COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11 243,6, Республика Северная Осетия — Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика– 7432,6», — говорится в сборнике.

Наименьшую заболеваемость зафиксировали в Чечне — 668,1, Липецкой области — 1117,5 и Краснодарском крае — 1150,2. В Минздраве отметили, что в 2020 году средний показатель по России составил 3384,5.

Эпидемическая ситуация в РФ ухудшилась в начале лета. В регионах ввели новые ковидные меры, которые ускорили темп масштабной вакцинации. По последним данным, первый компонент вакцины уже получили 33,6 миллиона человек. Эпицентр пандемии по-прежнему находится в Москве. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что мегаполис прошел все пики по коронавирусу.