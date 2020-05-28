Назван регион с самой дорогой гречкой

Большее всего в последнее время цены взлетели в Калмыкии. В республике гречка подорожала сразу на 4,3%. Теперь ее продают по 93,64 рубля за килограмм. По данным Росстата, в России это самая высокая цена на крупу.

В Астраханской области гречка стоит 81,76 рубля, в Дагестане — 80,19 рубля, в Ставропольском крае — 77,02 рубля, а в Ростовской области — 75,14 рубля.

За последнюю неделю гречневая крупа подорожала на 1,2%, заявили в Росстате. С начала 2020 года цена поднялась на 29,5%.