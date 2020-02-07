Назван регион с самой дешевой водкой в России

За год водка подорожала на 3,2%. В среднем за бутылку крепкого алкоголя придется заплатить 294 рубля. Дороже всего он на Чукотке и в Якутии, а самые низкие цены на водку — в Удмуртии.

Изменение стоимости спиртного проанализировала IT-компания «Эвотор». Результаты ее исследования опубликовало РИА «Новости».

Специалисты выяснили, что в январе 2020 года бутылка водки объемом 0,5 литра стоила в среднем 294 рубля — на 3,2% больше, чем в прошлом году.

На Чукотке за бутылку водки просят 461 рубль, она подорожала на 4,4%. В Якутии спиртное обойдется в 458 рублей (раньше оно было дешевле на 6,2%).

Подорожала водка и в Москве: теперь цены на нее выше на 3,6% и равняются примерно 343 рублям. В Санкт-Петербурге бутылка стоит 319 рублей, что на 6% выше прежней цены.

Рекордсменом среди российских регионов по росту ценника на этот вид алкоголя стал Севастополь: здесь водка теперь стоит 299 рублей — на 18% больше. В Волгоградской области стоимость одной бутылки тоже сильно выросла — на 17%, до 326 рублей. В Ивановской области она стоит 301 рубль — стала дороже на 15,5%.

В Удмуртии любителям водки придется заплатить 241 рубль, и это самая низкая цена на крепкий алкоголь по стране. Чуть дороже он в Мордовии — 253 рубля за бутылку. В Волгоградской области и Пермском крае за нее придется заплатить 259 и 264 рубля соответственно.

В Забайкалье, Ненецком АО, Оренбургской, Калининградской областях и на Алтае водка за год подешевела.

Самый большой чек в алкомаркетах — у москвичей. В среднем жители столицы тратят 498 рублей. На 100 рублей от них отстают в Коми, покупая алкоголь на 398 рублей. Меньше всех в таких магазинах оставляют деньги в Челябинской области (259 рублей) и Марий Эл (217 рублей).

Эксперты проанализировали в своем исследовании изменения цен с января 2019 по январь 2020 года. Они использовали данные 600 тысяч онлайн-касс по всей России.