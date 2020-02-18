Назван регион России с самым дешевым игристым вином

Любителям отечественного игристого вина впору ехать в Чувашию: там оно стоит дешевле всего. Больше всего за бутылку такого напитка придется отдать в Москве и Приморье.

Цены на шампанское проанализировали специалисты IT-компании «Эвотор». Исследование охватило период с января 2019 по январь 2020 года. Его результаты привело РИА «Новости».

В Москве в среднем бутылка игристого в январе стоила 349 рублей, подорожав на 5,6%, по сравнению с предыдущим годом. В Приморском крае оно тоже дороже, чем в целом по России: за бутылку просят 342 рубля, что на 9% выше прошлогодних цен.

В Красноярском крае шампанское, наоборот, подешевело на 1,3% и стоит 275 рублей. В Санкт-Петербурге бутылку игристого вина можно купить за 272 рубля — оно подешевело на 5,7%. На 10% дороже стало шампанское в Нижегородской области — 236 рубля.

Ниже 200 рублей цены на игристое вино в Челябинской области: за бутылку придется отдать 199 рублей, что на 1,1% меньше цен 2019 года. В Марий Эл она стоит 194,8 рубля (подорожала на 10,9%), а в Курской области — 194,7 рубля (минус 7,9% в цене). В Пермском крае за бутылку просят 194,3 рубля (плюс 5,29%), а в Чувашии оно стоит всего 181,5 рубля, хоть и подорожало на 1,8%.

В январе 2020 года за шампанское в среднем приходилось платить 252 рубля. За год цена бутылки объемом 0,75 литра выросла на 1,8%.

Ставка акциза на шампанское в 2019 году осталась неизменной. Цену напитка определили инфляция, повышение НДС, логистика и маркетинговые инициативы. В течение года его стоимость неравномерно менялась: повышалась в одних регионах и понижалась — в других.

Аналитики использовали данные 600 тысяч онлайн-касс «Эвотор» на всей территории РФ.